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روبي ومروان بابلو يتصدران قائمة توب أنغامي لشهر مارس

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:39 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان
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نشرت أنغامي اليوم ٣١ مارس عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر مارس في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

و قد تصدر مغني الراب مروان بابلو  الاستماعات في مصر ونشهد عودة روبي من جديد واحتلالها المراكز الأولى مع أغنيتها الجديدة "حته تانيه".
أما أدهم نابلسي وحمزة نمرة  وجوزيف عطية فقد تصدرا القوائم في لبنان والسعودية والعراق وتونس هم ومحمد المجذوب.
تامر عشور ايضاً في مقدمة الاغاني في السعودية. 
و في المغرب العربي تحتل أغنية سعد لمجرد و زهير بهاوي الصدارة وذلك منذ صدورها في يناير الماضي، اما الغراند طوطو فقد أشعل القائمة بأغاني البومه الجديد Caméléon.
 وفي تونس تصدر بلطي القائمة بأغنيته الجديدة "يا حسرة".

توب 5 مصر
1
غابة 
مروان بابلو
2
Astronaut In The Ocean
Masked Wolf
3
حتة تانية
روبي
4
عيونه لما قابلوني
رامي صبري
5
فكك (مع عنبة)
دبل زوكش

توب 5 لبنان
1
خايف
أدهم نابلسي
2
فاضي شوية
حمزة نمرة
3
Astronaut In The Ocean
Masked Wolf
4
طبيعي
جوزيف عطية
5
الحب الحب
محمد المجذوب

توب 5 السعودية 
1
Astronaut In The Ocean
Masked Wolf
2
فاضي شوية
حمزة نمرة
3
Sacrifice
Bebe Rexha
4
بقول عادي
تامر عاشور
5
حان الآن
أدهم نابلسي

توب 5 المغرب
1
الغادي وحدو
سعد لمجرد٬ كريم زياد وهواريات
2
Thezz (feat. Small X)
إل غراندي طوطو
3
Tango
إل غراندي طوطو
4
Obscurité (feat. Hamza)
إل غراندي طوطو
5
#OuDiriHakka
إل غراندي طوطو

توب 5 العراق
1
Astronaut In The Ocean
Masked Wolf
2
فاضي شوية
حمزة نمرة
3
إحنا إثنين
صلاح الزدجالي واصيل هميم
4
هواك
محمود التركي
5
خايف
أدهم نابلسي

توب 5 تونس
1
يا حسرة
بلطي
2
Ja Yeh
سنفارا
3
خايف
أدهم نابلسي
4
فاضي شوية
حمزة نمرة
5
Astronaut In The Ocean
Masked Wolf

توب 5 الجزائر
1
زنقاوي
Djalil Palermo, Savage Plug, Didine Canon 16 & Foufa Torino
2
Raina Rai
Ihan & Twelve
3
عشقك كريمينال
جليل باليرمو
4
كالم
فلان
5
Astronaut In The Ocean
Masked Wolf

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