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إبراهيم حسن: محمود الجوهري كان يُحارب ومقولته تحققت
الخميس 01/أبريل/2021 - 04:39 ص
أمل الحلفاوي
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أشار إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، إلى أن محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب المصري السابق، كان يُحارب في الكرة المصرية.
وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الكابتن جوهري كان بيتحارب في الكرة المصرية، وما قاله بأنه سيعيش ويموت خارج مصر تحقق".
فيما أوضح، "أنا وحسام حسن الوحيدين اللذين سافرنا من أجل رؤية الكابتن جوهري أثناء مرضه، ولم نجد مصري هناك، كل من كان متواجد حوله لاعبي الأردن والأجهزة الفنية هناك فقط".
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