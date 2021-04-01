إبراهيم حسن: المجاملات تسيطر على قطاعات الناشئين ولم يأت مثلي













أكد إبراهيم حسن نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، ومدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري الحالي، أن المجاملات تسيطر في التوقيت الحالي على قطاعات الناشئين في مصر.





وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "المجاملات أصبحت تسيطر على قطاعات الناشئين في الكرة المصرية، وباتت الأكاديميات من أجل الربح المادي فقط وليس لإفادة اللاعبين".





وتابع، "من الصعب أن نجد في الأجيال الجديدة بالكرة المصرية من تعتمد عليه، ومن النادر أن تجد روح وحماس جيلنا مرة أخرى، ولاعبي الجيل الحالي متدلعين".



