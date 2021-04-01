ميدو: " طول ما الزمالك مقتنع بأنه مظلوم لن يتقدم خطوة"









كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، والمستشار الفني لنادي بيراميدز، عن المشكلة التي يعاني منها نادي الزمالك وكيفية الإصلاح.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الزمالك لن يتقدم خطوة للأمام، طالما أنه مقتنعًا بفكرة الظلم طوال الوقت.





وقال، "بداية الإصلاح داخل نادي الزمالك، أن يتوقف مسئولي النادي عن ترديد نغمة "المظلومية" لإنها حجة فارغة".



