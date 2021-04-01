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ميدو يفجر مفاجأة: أحد لاعبي الزمالك الكبار قال لوافد جديد "ايه اللي جابك هنا؟"

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:16 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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فجر الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة عن أحد الأزمات التي افتعلها في نادي الزمالك عندما كان لاعبًا في صفوفه.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " قمت بافتعال مشكلة عندما كنت لاعبًا في نادي الزمالك، عندما رأيت أحد لاعبي النادي الكبار من قادة الفريق، يستقبل لاعب جديد، فإذا به يقول له، « ايه اللي جابك هنا ده احنا كلنا عايزين نمشي ونهرب»".

وتابع، "الزمالك هو من يضع قيمة للاعبين ويصنع لهم إسمًا كلما ازداد بريقًا، وبعض اللاعبين إذا كان الزمالك في أفضل حالاته لن يكون لهم مكان في النادي لأنهم أقل من إمكانياته".

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