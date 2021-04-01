Advertisements

إبراهيم حسن: لم يضحي أحد من أجل الأهلي كما فعلت أنا وحسام

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:48 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



أكد إبراهيم حسن نجم النادي الأهلي السابق، أنه ضحى من أجل القلعة الحمراء كثيرًا، كما هو الحال لشقيقه وتوأمه حسام حسن المدير الفني الحالي لنادي الاتحاد السكندري.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لم يضحي أي فرد في الحياة لمصلحة نادي كما فعلت أنا وحسام حسن من أجل الأهلي".

وتابع، "الأهلي طلب من هاني رمزي العودة ورفض لاستكمال مشواره الأوروبي وهذا حقه، لكني عدت أنا وحسام حسن دون شروط، تركنا عقد بقيمة 10 آلاف جنيه قابلة للزيادة من أجل 600 جنيه في الأهلي".

جدير بالذكر أن إبراهيم حسن تولى منصب مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري منذ شهر أكتوبر الماضي، رفقة شقيقه حسام حسن المدير الفني للفريق.

أخبار تهمك

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. مجزرة كبرى في ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 15 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 23 ساعة

ما مصير المتحف المصري بعد نقل المومياوات؟ "الأعلى للآثار" يجيب

منذ أقل من ساعة

نرمين الفقي تحرص على نعي المخرج الراحل هانى اسماعيل

منذ 36 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة: أحد لاعبي الزمالك الكبار قال لوافد جديد "ايه اللي جابك هنا؟"

منذ 43 دقيقة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: " طول ما الزمالك مقتنع بأنه مظلوم لن يتقدم خطوة"

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان