إبراهيم حسن: لم يضحي أحد من أجل الأهلي كما فعلت أنا وحسام













أكد إبراهيم حسن نجم النادي الأهلي السابق، أنه ضحى من أجل القلعة الحمراء كثيرًا، كما هو الحال لشقيقه وتوأمه حسام حسن المدير الفني الحالي لنادي الاتحاد السكندري.





وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لم يضحي أي فرد في الحياة لمصلحة نادي كما فعلت أنا وحسام حسن من أجل الأهلي".





وتابع، "الأهلي طلب من هاني رمزي العودة ورفض لاستكمال مشواره الأوروبي وهذا حقه، لكني عدت أنا وحسام حسن دون شروط، تركنا عقد بقيمة 10 آلاف جنيه قابلة للزيادة من أجل 600 جنيه في الأهلي".



