نجم الزمالك السابق: أحد لاعبي الجيل الحالي يضع مكان قلبه " الجنيه"









أثار إبراهيم حسن، نجم نادي الزمالك السابق، ومدير الكرة الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعدما صرح بأن هناك لاعبًا في الجيل الحالي تفكيره الدائم في الأموال فقط وليس لديه أي انتماء.





وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك لاعب في الجيل الحالي يلعب بدون قلب، ويضع بدلًا منه الجنيه".





فيما أشار إلى أن محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، هو أفضل رئيس نادي تعامل معه أثناء فترة التدريب.



