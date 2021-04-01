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إبراهيم حسن يشيد بنجم الأهلي ويلوم على رمضان صبحي

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:12 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد إبراهيم حسن، مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، بظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد هاني، بعد الأداء الذي ظهر عليه خلال الفترة الماضية.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمد هاني ظهير أيمن جيد، لكن التعامل معه بالقطعة يضره".

فيما تطرق للحديث عن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، "لو كنت مكان رمضان صبحي لتمسكت بالأهلي مهما كان المقابل، وهذا ما فعلته بالفعل أنا وحسام حسن من قبل".

جدير بالذكر أن رمضان صبحي كان انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في انتقالات الصيف الماضي، بعدما رفض الاستمرار في النادي الأهلي.

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