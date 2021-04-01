إبراهيم حسن يشيد بنجم الأهلي ويلوم على رمضان صبحي









أشاد إبراهيم حسن، مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، بظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد هاني، بعد الأداء الذي ظهر عليه خلال الفترة الماضية.





وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمد هاني ظهير أيمن جيد، لكن التعامل معه بالقطعة يضره".





فيما تطرق للحديث عن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، "لو كنت مكان رمضان صبحي لتمسكت بالأهلي مهما كان المقابل، وهذا ما فعلته بالفعل أنا وحسام حسن من قبل".



