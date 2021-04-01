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إبراهيم حسن يهدد الأهلي والزمالك
الخميس 01/أبريل/2021 - 08:34 ص
أمل الحلفاوي
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كشف إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، عن موقفه من تولي منصب في الاتحاد المصري لكرة القدم مستقبلًا.
وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لو دخلت اتحاد الكرة هزعل ناس كتير، لإني سأفعل دائمًا الحق حتى لو ضد الأهلي أو الزمالك".
فيما أوضح أنه ندم على قرار العودة من الاحتراف في أوروبا، مؤكدًا أنه لو عاد به الزمان هو وشقيقه حسام حسن، فلن يفعلا ذلك.
جدير بالذكر أن إبراهيم حسن كان تولى منصب مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، رفقة حسام حسن المدير الفني للفريق، في شهر أكتوبر الماضي.
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