إبراهيم حسن يهدد الأهلي والزمالك













كشف إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، عن موقفه من تولي منصب في الاتحاد المصري لكرة القدم مستقبلًا.





وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لو دخلت اتحاد الكرة هزعل ناس كتير، لإني سأفعل دائمًا الحق حتى لو ضد الأهلي أو الزمالك".





فيما أوضح أنه ندم على قرار العودة من الاحتراف في أوروبا، مؤكدًا أنه لو عاد به الزمان هو وشقيقه حسام حسن، فلن يفعلا ذلك.



