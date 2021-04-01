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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في البريميرليج
الخميس 01/أبريل/2021 - 04:54 ص
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره برايتون، يوم الأحد 4 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وبرايتون في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
ويحتل مانشستر يونايتد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب، بينما يحل برايتون في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.
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