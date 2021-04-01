ليفربول ينافس برشلونة على نجم ليون

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي اقتحم المنافسة على أحد أهداف برشلونة الإسباني من أجل التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في صفقة مجانية.

وأفادت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية بأن يتعلق الأمر بالهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الحمر يتطلع إلى معرفة موقف النجم الهولندي في الصيف المقبل ومدى رغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ديباي لعب من قبل بقميص مانشستر يونايتد وكان يُتوقع له أن يكون خليفة كريستيانو رونالدو هناك لكن تجربته لم يُكتب لها التوفيق.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن من المعروف أن ديباي يعد هدفًا مهمًا لبرشلونة بناء على طلب من مواطنه رونالد كومان المدير الفني للبرسا.

ولفتت الصحيفة البريطانية أنه يوجد اهتمام أيضا بديباي من قبل يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلى جانب برشلونة وليفربول خصوصا بعد تألقه أمامه وإطاحته من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.



