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بالأسماء.. مجزرة كبرى في ريال مدريد

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني مستعد لبيع عدد كبير من نجومه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. 
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد حدد كلا من إيسكو ومارسيلو ولوكا يوفيتش وجاريث بيل وداني سيبايوس وماريانو دياز وألفارو أودريوزولا في قائمة اللاعبين الذين يرغب في التخلص منهم. 
وألمحت الصحيفة الإسبانية أنهم ليسوا الوحيدين، حيث أن الملكي مستعد للاستماع إلى عروض لبيع كلا من مارتين أوديجارد بقيمة 60 مليونًا وإيدير ميليتاو بالإضافة إلى الإسم المفاجأة ماركو أسينسيو الذي يمكن أن يكون أيضاً من بين اللاعبين الذين يوافق ريال مدريد على أن يستمع إلى العروض المقدمة لهم.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن يجب إضافة لوكاس فاسكيز الذي سيرحل مجانًا إلى جميع هؤلاء لأنه لا يزال لا يقبل عرض التجديد من ريال مدريد مثل سيرجيو راموس الذي يمكنه أيضًا الرحيل عن الملكي في الصيف المقبل ولا تزال الأمور غير واضحة بشأنه والنجم الوحيد الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم ولكن يبدو أن لوكا مودريتش هو الذي سيستمر.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه هناك لاعب آخر قد يقوم ريال مدريد ببيعه وهو إبراهيم دياز المعار إلى ميلان الإيطالي ويبدو أن التوجه هو الاستمرار في إعارة الياباني كوبو والبرازيلي رينير لموسم جديد.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الشيء المؤكد هو أن ريال مدريد لن يبيع جميع الأسماء المذكورة في ميركاتو واحد ولكن الفكرة أنها ستكون متوفرة في السوق لكي يبيع أكبر عدد منها وهو الساعي لتمويل صفقات كبيرة على رأسها إيرلينج هالاند وكيليان مبابي وديفيد ألابا وإدواردو كامافينجا.

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