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تعليق ناري من وكيل أعمال كيليني حول مستقبله مع يوفنتوس

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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علق دافيد ليبي، وكيل أعمال جورجيو كيليني، مدافع وقائد الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس، حول مستقبل اللاعب من البقاء أو الرحيل عن السيدة العجوز.


وينتهي عقده جورجيو كيليني، الحالي مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ أخر دون الرجوع لإدارة الفريق.

وأثار ليبي في تصريحاته عبر شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "فإن في الوقت الحالي لا يوجد أي تلميحات حول حقيقة أنه يستطيع التقاعد، نحن هادئون، نستحدث مع الرئيس، لكن لا توجد أخبار حتى الآن".


وأضاف:"من الصعب التكهن بأنه قد يلعب بقميص آخر، أعتقد أن الأمر صعب، لكن إذا شعر أنه لا يزال بإمكانه اللعب، فلماذا لا يفعل ذلك".


وتابع "كيليني يجسد تاريخ اليوفي، سيكون هناك وقت للمناقشة مع كيليني والرئيس، ولا توجد أنباء جديدة عن الأمر".


وأختتم:"يتاح لجورجيو أن يصنع الفارق في 50 مباراة بالموسم، لكنني سأفكر مرتين قبل أن أتخلى عن لاعب مثله، سواء داخل الملعب أو في غرفة خلع الملابس".

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