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مانشستر سيتي يستقر على بديل أجويرو

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:21 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن بدائل مانشستر سيتي المحتملة لتعويض غياب نجمه سيرجيو أجويرو، الذي سيرحل عن الفريق الصيف المقبل، عقب أنتهاء عقده.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن البديل الأول أمام السيتي هو النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، المطلوب من العديد من العديد من الأندية الأوروبية".

وجاءت ثقة مانشستر سيتي في حسم ملف هالاند، هي العلاقة القوية التي تجمع المدرب بيب جوارديولا بوكيل اللاعب، مينو رايولا.


ولكن جاء الخيار الثاني أمام السيتي هو هاري كين، قائد توتنهام، الذي يتمتع بخبرات كبيرة للغاية في البريميرليج، ويناسب طريقة لعب السيتي.


وجاءت مشكلة في صعوبة التفاوض مع توتنهام، الذي يرفض بيع لاعبيه للفرق الكبرى المنافسة في البريميرليج.

أما عن الخيار الثالث والأخير هو البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، كخيار ثالث على طاولة جوارديولا، في حال فشل ضم الثنائي السابق ذكره.

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