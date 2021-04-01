"المخدة كبيرة".. هكذا مازح أحمد حاتم هنا الزاهد عبر "إنستجرام"

مازح أحمد حاتم، مع جمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بصورة من مسلسل "حلوة الدنيا سكر".





وظهر برفقة هنا الزاهد و كتب معلقا: "المخدة كبيرة اوى يا هنا".





مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تقوم ببطولته هنا الزاهد، ويُعرض على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء، الساعة 8:00 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It، والقصة من إخراج خالد الحلفاوي وتأليف هند عبد الله.





"حلوة الدنيا سكر" دراما تدور في إطار التشويق والإثارة، من خلال مجموعة مختلفة من القصص الاجتماعية، التي تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة، عن كيف تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دورًا قويًا فيها.





ومن أحدث أعمال حاتم المنتظر عرضها، فيلما "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وهو بطولة جماعية تضم عددا كبيرا من النجوم، و"عروستي" الذي تشاركه بطولته جميلة عوض، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، والفيلم الحربي السرب، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم.





كما يشارك أحمد حاتم في الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟!"، مع النجمة منة شلبي، من إخراج مريم أبو عوف وتأليف مريم نعوم، ومسلسل "شقة 6.. العين الثالثة" مع روبي، ومن إخراج محمود كامل، وتأليف كل من رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، ونبيل شعيب، وفيلم عاشق مع أسماء أبو اليزيد والمخرج عمرو صلاح، ومن تأليف محمود زهران.



