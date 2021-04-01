موهبة المان سيتي على أعتاب ريال مدريد





يسعى ريال مدريد الإسباني لضم موهبة مانشستر سيتي الإنجليزي، ليام ديلاب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق صاحب ال18 عاما في دوري الشباب مع مانشستر سيتي، حيث تمكن من تسجيل نحو 20 هدفاً، من بينهم 14 هدف في آخر 7 مباريات خاضها مع الفريق.

واستمر تألق ديلاب حيث تمكن من التسجيل في ظهوره الأول مع المان سيتي، في المباراة التي جمعته مع نظيره بورنموث في كأس الرابطة في سبتمبر الماضي.

ووفقاً لما أشارت إليه صحيفة "ديلي ستارز "البريطانية، يستعد العملاق الإسباني لضم الموهبة الإنجليزية خلال الإنتقالات الصيفية مقابل 21 مليون يورو.