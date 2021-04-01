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هكذا روج محمد الشرنوبي مسلسل "الملك" عبر "إنستجرام"

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
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نشر الفنان محمد الشرنوبى فيديو جديد عبر خاصية الاستورى من خلال حسابه الرسمى على إنستجرام.

وكان الفيديو لمسلسل:" الملك" المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى بطولة الفنان عمرو يوسف و كتب الشرنوبى معلقا:" ايه ده ايه الحلاوه دى فى ايه؟".

تدور أحداث مسلسل الملك "كفاح طيبة" عن حياة الملك أحمس، مؤسس الأسرة الثامنة عشرة، وكان عضوًا في العائلة المالكة لطيبة، وقد تصدى الى هجمات الهكسوس على مصر ، وتمكن من الانتصار عليهم ، والعمل مستوحى من رواية كفاح طيبة للاديب العالمى نجيب محفوظ الحاصل على على جائزة نوبل. 

يضم مسلسل الملك العديد من الأبطال على رأسهم الفنان عمرو يوسف وسوسن بدر وصبا مبارك ماجد المصرى والفنان الفلسطيني كامل الباشا ومحمد لطفى ، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام. بالإضافة الى عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم شريف سلامة ومحمد فراج ، ومن إنتاج تامر مرسي.

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