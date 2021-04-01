ويزو توجة الشكر لصناع مسلسل "أمل حياتي"

وجهت الفنانة ويزو رسالة شكر لصناع حكاية "أمل حياتى" عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.





ونشرت صورة للفنانة حنان مطاوع من حكاية " امل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" معلقة: "أحب اشكر كل فريق عمل مسلسل الا انا حكايه امل حياتي كل الممثلين فوق الممتاز اداء وموهبة حلوه اوى واستمتاع بالاحداث و تفاعلت معاها وعيطت وضحكت وفرحت كاني معاهم في الاحداث انتو بجد حاجه تفرح ومبسوطه اوى اوى اوى بكل كاست التمثيل حتي اللي واخد دور صغير كان ممبدع فيه والصوره هايله والاخراج عالمي والموسيقي التصويريه كانت بتوجعلي قلبي والاماكن اللي اتصور فيها حاجه عظيمه".





وتابعت قائلة:"بس العظيمه حنان مطاوع انا هاقولك حاجه واحده بس انتي عالميه كل حواسك بتمثل الدور بعظمه حتي النفس اللي بتاخديه بيمثل شكرا علي المسلسل الجامد دا

‎شكرا بيومي فؤاد انت استاذ طبعا

‎شكرا كشك ضحكتني جدا

‎شكرا نانسي صلاح

‎شكرا سلوي عثمان

‎شكرا للي عامل دور حماده

‎شكرا دور دينا

‎شكرا دور عمر

‎شكرا دور كريم

‎شكرا دور سليم

‎شكرا دور مرات سيد

‎شكرا للاستاذ عبد اىمنعم صبري

‎شكرا استاذه حنان سليمان

‎شكرا دور اخت سليم

‎شكرا دور اولاد الحاج

‎شكرا دور مصوره الفوتوغرافيا

‎وشكرا للمخرج احمد حسن

‎شكرا ياسمين سمير

‎وبعتذر عن عدم معرفتي باسامي كل الممثلين دا جهل مني بس بجد انتو احلي واجمد ممثلين

‎وكل الشكر لست الستات كلها حنان مطاوع".









حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع وبيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام.





والمسلسل من تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



