نرمين الفقي تحرص على نعي المخرج الراحل هانى اسماعيل

نعت الفنانة نيرمين الفقى وفاة المخرج هانى اسماعيل عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.





ونشرت صوره تجمعهما معلقة :" انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله الحقيقه الاستاذ هاني اسماعيل مش بس مخرج محترم وشاطر وبسيط كمان انسان براعي ربنا في كل الشي العييه مش بتخرج منه وبيتعامل مع الكل كاننا أبناءه او اخواته مع السلامه يا رجل يا محترم وربنا يصبرك يا حسن انت والعائله”.





ورحل المخرج هانى إسماعيل بشكل مفاجئ، وهو ما تسبب في حالة من الصدمة والحزن لدى زملائه وأصدقائه بالوسط الفني الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.





وقدم المخرج الراحل عدة أعمال هامة في الدراما المصرية لعل أبرزها مسلسل "سوق العصر" الذي عرض عام 2001 وشارك في بطولته أحمد عبد العزيز وكمال أبورية وغادة عبد الرازق والراحل محمود ياسين.

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ومن بين الأعمال التي قدمها مسلسلات "السيرة الهلالية" و"الحساب" و"حمزة وبناته الخمسة" و"حضرة الضابط أخي" فيما كان مسلسل "أوراق التوت" الذي عرض قبل 6 أعوام هو آخر المسلسلات التي قدمها المخرج الراحل.



