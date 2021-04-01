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هكذا هنأت رانيا فريد شوقي إيمي سمير غانم بعيد ميلادها

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:07 ص
بوابة الفجر
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هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي الفنانة إيمي سمير غانم، بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت صورة عبر خاصية الإستوري لإيمي تهنئتها قائلة: "عيد ميلاد سعيد".

وتشارك رانيا فى السباق الرمضانى بمسلسل" ولاد ناس" فهى تمثل دور زوجة لمحامى وام لولد وبنت.

مسلسل ولاد ناس يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ومنهم وصبرى فواز وأحمد وفيق وبيومى فؤاد ومحمد عز ومحمود حجازى وناصر سيف صفاء الطوخى ووفاء صادق وإخراج وتأليف هانى كمال.   

وينتمي مسلسل «ولاد ناس» للبطولة الجماعية، حيث يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم صبرى فواز، وفاء صادق، إيهاب فهمي، صفاء الطوخي، أحمد صيام، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، ناصر سيف، ومن ضيوف الشرف ماجد الكدواني، بيومى فؤاد، ألفت عمر، لقاء سويدان.

يعرض مسلسل ولاد ناس على شاشة عدد من القنوات المصرية، أبرزها قنوات "النهار"، "صدى البلد"، "القاهرة والناس"، "المحور"، بالتزامن مع عرضه على منصة "فيو"، كما يعرض على شاشة عدد من القناة العربية وأبرزها قناة التليفزيون السعودي وقناة "sbc" وعدد آخر من القنوات العربية.

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