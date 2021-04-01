إستمرار فعاليات البرنامج التدريبي الإستراتيجية والأمن القومي





أكد اللواء أركان حرب سمير بدوي ضمن فعاليات البرنامج التدريبي "إستراتيجية الأمن القومي" الذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد لقادة الثقافيين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تعتمد بشكل كبير على نهر النيل ويعتبر تقريبا المصدر الوحيد للمياه العذبة لديها، ويبدأ مجرى النهر من دول أخرى في المنطقة، ما يضع القاهرة في حالة اعتماد على الدول الواقعة في أعلى المنبع.







