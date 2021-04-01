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إستمرار فعاليات البرنامج التدريبي الإستراتيجية والأمن القومي
الخميس 01/أبريل/2021 - 07:38 ص
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أكد اللواء أركان حرب سمير بدوي ضمن فعاليات البرنامج التدريبي "إستراتيجية الأمن القومي" الذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد لقادة الثقافيين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تعتمد بشكل كبير على نهر النيل ويعتبر تقريبا المصدر الوحيد للمياه العذبة لديها، ويبدأ مجرى النهر من دول أخرى في المنطقة، ما يضع القاهرة في حالة اعتماد على الدول الواقعة في أعلى المنبع.
ويعتبر السد العالي على نهر النيل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في مصر ويساهم في تحكم تدفق المياه وتوليد الكهرباء، وبالرغم من وجود العديد من الاتفاقيات التي تنظم العلاقات بين مصر ودول حوض النيل إلا أن الواقع يؤكد على مخالفة هذه الدول لهذه الاتفاقيات، ومع ذلك فمصر تسعى جاهده لتحويل خصومها لأصدقاء عبر العمل على المصالح المشتركة لتلك الدول، مشيراً إلى أن مصر تحل خلافاتها عبر المفاوضات، وأن الحل العسكري غير مطروح على الإطلاق، لكن تخلى مصر عن دورها في القارة السمراء لفترة أتاح فرصة لوجود دول غير مرغوب فيها لتبدأ في العمل ضد مصالحنا عبر توغلهم داخل القارة، مما ساهم بدوره في إيجاد فجوه بين الدول الأفريقية، وبرغم ذلك إلا أن انطباعاتهم لا تزال تكنُّ حباً لمصر بل ويشعرون بالفخر لكون مصر دولة أفريقية ورائدة ومتقدمة، في حين أشار اللواء أركان حرب ناجي شهود على ضرورة إتاحة الفرصة للشباب لأنهم المستقبل القادم لمصر فكل جيل يترك أثره في الجيل الذي يليه ويكمل ما بدأه السابقون ويجني ثمار ما صنعوه، مناشدا الشباب أن يحكموا عقولهم قبل اتخاذ أي قرار تجاه بلدهم.
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