أنشطة فنية وثقافية متنوعة بفرع ثقافة مطروح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الفنية والثقافية اونلاين بفرع ثقافة مطروح، حيث قدم نادى الأدب العام بقصر ثقافة مطروح أمسية أدبية للأديب مختار عوض بعنوان "قراءة في أدب أمل دنقل" وإستعرض أهم الأعمال التي قدمها دنقل للساحة الأدبية، كما قدمت الشاعرة ميرفت أمين أمسية شعرية ألقت من خلالها مجموعة من قصائد شعر العامية، إلى جانب عروض سينما الأطفال لعدد من الأفلام منها فيلم "اشياء تتكلم" بحضور مجموعة من الاطفال، بالإضافة إلى تنفيذ ورش أساسيات التلوين وقدمت الفنانة شيماء الواعي الجزء الرابع من السلسلة والتي تضمنت شرح طريقة إستخدام اللون البني بدرجاته المتفاوتة فى التلوين.

استمرارا للإحتفال بعيد الأم أقيمت إحتفالية اليوم الواحد المكثفة تضمنت محاضرة للشيخ محمد سعودى ببيت ثقافة براني، تحدث من خلالها عن تكريم الإسلام للمرأة والإعتراف بدورها في بناء الأسرة والمجتمع ومشاركتها للرجل حتي في الجهاد لنصرة الإسلام، كما تضمن الإحتفال ورشة لأعمال الخرز تناولت أنواع الخرز وكيفية استغلالها في عمل حلي للزينة، بينما قدم بيت ثقافة الحمام محاضرة بعنوان "الإبتلاء مدرسة الأنبياء" للشيخ أنس حمدى وتحدث من خلالها عن نعمة الإبتلاء التي امتحن بها الله صبر الأنبياء وقدرتهم علي تخطي هذه الابتلائات بالصبر والتمسك بالأمل في الله.