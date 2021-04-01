دور التخطيط الإستراتيجي في حياة المنظمات بقصور الثقافة





تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات البرنامج التدريبي "الإدارة الإستراتيجية للقيادة التنفيذية" الذي تقدمه من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين لخمسة عشر مشاركاً من العاملين بالهيئة بمعهد التخطيط القومي، حيث شهدنا مؤخراً تسارعاً ديناميكياً في المتغيرات البيئية سواء على الصعيد التكنولوجي أو السياسي أو الاقتصادي أو التعليمي، وبُروز مفهوم المنافسة بين المؤسسات الحاضنة لهذه المجالات، وهو ما دعانا لقول أن للتخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية دورا حيويا في حياة المنظمات، كونها تسهم بدور فاعل في وضع التصورات والرؤى ورسم معالم المستقبل.



