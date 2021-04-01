أنباء سارة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني تلقى أنباء سارة بشأن إصابة نجميه وذلك قبل مواجهة كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي ريال مدريد يوم 10 أبريل المقبل في الدوري الإسباني.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الأمر يتعلق بجيرارد بيكي قلب دفاع البرسا الذي شارك اليوم في جزء من التدريبات الجماعية ويستعد إلى جانب زميله سيرجي روبيرتو لدعم الفريق في المباريات المقبلة.

وألمحت التقارير الصحفية أن روبيرتو الذي يتدرب منذ فترة مع الفريق قد يحصل على الإذن الطبي للعودة إلى الملاعب قبل مواجهة الاثنين المقبل أمام بلد الوليد على ملعب كامب نو.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه من المحتمل ألا يلحق بيكي بهذه المباراة لكنه سيكون جاهزا على الأرجح لخوض لقاء كلاسيكو الأرض بعد تعافيه هو الآخر من التواء في الركبة.

ولفتت التقارير الصحفية أنه يستمر كلا من أنسو فاتي وفيليبي كوتينيو في الغياب عن تشكيلة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا بسبب الإصابة، حيث لن يعود الأول حتى نهاية الموسم الحالي وهو ذات الأمر الذي يهدد الثاني.