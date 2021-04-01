حسم الأمر.. الخطيب ينهي أزمة كهربا وموسيماني في الأهلي

عاد محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مهلة إيقافه الذي وقعها عليه المدير الفني بيتسو موسيماني.

وقام كهربا بتقديم الإعتذار لجميع اللاعبين، وإلى الجهاز الفنى وعلى رأسهم المدرب بيتسو موسيمانى، وتعهد ببذل أقصى جهد خلال التدريبات في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، ان محمود الخطيب رئيس النادى، قد تدخل بقوة فى أزمة اللاعب والمدير الفني، وأقنع موسيمانى بعودة اللاعب للمشاركة فى التدريبات، ومنحه الفرصة بشكل طبيعى.

وسيشارك كهربا بشكل طبيعي مع الفريق عقب العودة من السودان، حيث سافر الفريق ظهر اليوم لملاقاة المريخ السوداني، يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

يذكر ان المارد الأحمر يواجه المريخ السوداني، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا، في الثالثة عصرًا يوم السبت القادم.