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رسالة عاطفية مؤثرة من نجم برشلونة المصاب

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال لاعب برشلونة أنسو فاتي، الذي يغيب عن الملاعب منذ أكثر من 4 أشهر بسبب إصابة في ركبته اليسرى،  عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه حال تعرض لـ"وضع مماثل" سيواجهه "بنفس العقلية"، مشيراً إلى أنه سيكون لديه دائماً "الأمل للاستمرار في النضال" من أجل أحلامه.

وكتب فاتي على إنستغرام: "قبل بضع سنوات، تعرضت لإصابة خطيرة، كسر في الساق والشظية، قضيت ما يقرب من عام دون أن أكون قادراً على اللعب، كانت هناك أيام عديدة من المعاناة والألم، ولكن أيضاً تعلمت الكثير من ذلك، ساعدني ذلك على تقدير تفاصيل صغيرة".

وتابع: "مع عائلتي وجميع المهنيين الذين ساعدوني في ذلك الوقت، وعدت نفسي بالاستمرار والعمل بجد أكثر من أي وقت مضى لأفعل أكثر ما أحبه، لسوء الحظ، علي الآن أن أعيش وضعاً مشابهاً، وسأواجهه بنفس العقلية".

وقال أيضاً مع إرفاق صورة له خلال وجوده في صالة للألعاب الرياضية: "أريد أن أشكر كل أولئك الذين يتابعونني ويدعمونني بشكل يومي، كرة القدم هي حياتي وبغض النظر عن عدد العقبات، سأظل دائماً أتمنى مواصلة الكفاح من أجل أحلامي".

وخضع المهاجم لعملية جراحية في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بسبب تمزق في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، وهي إصابة حدثت قبل يومين في مباراة لعبها فريقه ضد بيتيس في كامب نو (5-2).

وأصيب اللاعب في الدقيقة 33، عندما أطاح به بيتك ماندي من الخلف داخل المنطقة، وحل محله الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهاية الشوط الأول.

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