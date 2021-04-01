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الإمارات تستضيف الأحد المقبل الحوار الإقليمي بشأن العمل المناخي

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:36 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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أعلنت دولة الإمارات، أنها ستستضيف الأحد المقبل الحوار الإقليمي بشأن العمل المناخي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

وفي سياق آخر، نظم الاتحاد الدولي للاتصالات ندوة حول برنامج العمل المناخي، للإفصاح عن تأثيرات المناخ واستهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

 

ويقود الاتحاد مبادرة عالمية لتصميم وتطوير خريطة طريق عملية لصناعة الاتصالات تنسجم و"اتفاق باريس" بشأن المناخ، والذي ينص على "ضرورة أن تلتزم جميع البلدان بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب بها".

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