رسميا.. الكشف عن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، موعد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ونهضة بركان المغربي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا مع نهضة بركان المتوج بكأس الكونفدرالية الموسم الماضي، للمنافسة على كأس السوبر الإفريقي

وقال مجاهد خلال تصريحات على قناة "الشمس" عبر برنامج "البلدوز": "الاتحاد الإفريقي أبلغنا أنه حدد يوم 28 مايو المقبل لخوض مباراة السوبر بين الأهلي ونهضة بركان".

ومن جانب آخر، قال: "محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، بقيمة نيمار دا سيلفا وميسي مع منتخبات بلادهم، ويتم التعامل معه بنفس ما يتعامل هؤلاء النجوم الكبار".

وتابع: "من الغباء الدخول في أي خلافات مع محمد صلاح، هو قيمة كبيرة وتحدثت معه بعد ما حدث في مباراة جزر القمر(نزول وتدافع الجماهير بعد المباراة)، وكان متمسكًا بالمشاركة في لقاء جزر القمر وكينيا".

وأردف: "تم احتواء ما حدث عقب مباراة جزر القمر وإنهاء الموقف تمامًا، واللاعب سافر وهو غير غاضب والموضوع تم غلقه نهائيًأ".



