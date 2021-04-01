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نجم منتخب إسبانيا يلمح إلى اقترابه من العودة لليجا

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث داني أولمو لاعب منتخب إسبانيا عن فوزهم في مباراة الأمس أمام كوسوفو في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.

 

وفازت إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة من التصفيات. 

 

وقال أولمو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليويفا: "كنا نعلم أن كوسوفو منتخب جرىء، وأنهم يحاولون دائمًا اختراق الخصم بكل ما لديهم".

 

وأضاف: "لم يفاجئنا الخصم في هذا الصدد، عرفنا كيف نواجههم وحققنا الفوز المطلوب وحصلنا على النقاط الثلاث، نحن دائمًا نطمح لأقصى الحدود".

 

وتحدث أولمو كذلك عن مستقبله، حيث قال لاعب لايبزيج: "أريد العودة إلى إسبانيا، بالتأكيد أنا سعيد هنا في ألمانيا، ولكن من الواضح أنني أرغب في العودة إلى بلادي، وسنرى ما سيحدث".

 

يُذكر أن أولمو بدأ مسيرته في إسبانيول قبل أن يرحل إلى برشلونة، حيث لعب في صفوف الشباب.

 

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