اتحاد الكرة يحسم موقفه من تأجيل قمتي الكرة المصرية في رمضان

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن احتمالية تأجيل قمتي الأهلي والزمالك في شهر رمضان، وأزمات تقنية الفيديو، وتأخر انتهاء بطولة الدوري.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الشمس" عبر برنامج "البلدوزر": "كان من المفترض وجود مواصفات معينة فيما يتعلق بسيارات تقنية الفار، إلا أن سياراتين من الـ4 سيارات الخاصة بالتقنية مازالوا تحت التدريب من الأساس".

وأضاف: "الضغط والتعجل كانا السبب في غياب المواصفات المطلوبة في الفار، ومنحت مهلة للشركة لتصحيح كل الأخطاء لمدة 3 أشهر، ومن المفترض عقد جلسة الأسبوع المقبل مع مسؤولي الشركة".

وأتم: "مباراتا الأهلي والزمالك في شهر رمضان لن يتم تأجيلهما نهائيًا وسيقاما في الموعد المحدد، وحسام البدري لم يطلب أي تغيير في الجهاز الفني، وكل ما أثير عاري تمامًا عن الصحة".

ومن المقرر أن تقام مباراتي الأهلي والزمالك، بالدور الأول والثاني من بطولة الدوري، في الثامن عشر من أبريل الجاري، والعاشر من مايو المقبل.