Advertisements

اتحاد الكرة يحسم موقفه من تأجيل قمتي الكرة المصرية في رمضان

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن احتمالية تأجيل قمتي الأهلي والزمالك في شهر رمضان، وأزمات تقنية الفيديو، وتأخر انتهاء بطولة الدوري.

 

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الشمس" عبر برنامج "البلدوزر": "كان من المفترض وجود مواصفات معينة فيما يتعلق بسيارات تقنية الفار، إلا أن سياراتين من الـ4 سيارات الخاصة بالتقنية مازالوا تحت التدريب من الأساس".

 

وأضاف: "الضغط والتعجل كانا السبب في غياب المواصفات المطلوبة في الفار، ومنحت مهلة للشركة لتصحيح كل الأخطاء لمدة 3 أشهر، ومن المفترض عقد جلسة الأسبوع المقبل مع مسؤولي الشركة".

 

 وأتم: "مباراتا الأهلي والزمالك في شهر رمضان لن يتم تأجيلهما نهائيًا وسيقاما في الموعد المحدد، وحسام البدري لم يطلب أي تغيير في الجهاز الفني، وكل ما أثير عاري تمامًا عن الصحة".

 

ومن المقرر أن تقام مباراتي الأهلي والزمالك، بالدور الأول والثاني من بطولة الدوري، في الثامن عشر من أبريل الجاري، والعاشر من مايو المقبل.

أخبار تهمك

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

حسم الأمر.. الخطيب ينهي أزمة كهربا وموسيماني في الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة: أحد لاعبي الزمالك الكبار قال لوافد جديد "ايه اللي جابك هنا؟"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس قناة السويس يُفجر مفاجأة نارية حول التعويضات المطلوبة من السفينة الجانحة

منذ ساعة و نصف

أنباء سارة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و نصف

رسميا.. الكشف عن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

أسطورة الأهلي يوجه رسالة نارية إلى رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 16 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:22 ص

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

أنباء سارة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان