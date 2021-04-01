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مفاجأة مدوية.. الترجي التونسي يخطط لضم نجمي الأهلي
الخميس 01/أبريل/2021 - 10:30 ص
الفجر الرياضي
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أكدت قناة الرياضة التاسعة التونسية، أنّ نادي الترجي التونسي يسعى للتعاقد مع صفقتين مدويتين من النادي الأهلي، في سوق الانتقالات الصيفية
القادمة.
وأوضحت
القناة، أنّ الترجي تواصل مع وكيلي أجاي والسولية لمعرفة موقفها من
الانتقال إلى الترجي، وسيتم التفاوض مع الأهلي شكل رسمي في نهاية الموسم الجاري.
وينتهي عقد السولية وأجايي في الأهلي الموسم المقبل، مما يجعل الترجي يحاول ضم الثنائي في صفقة قوية وهامة للفريق التونسي.
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