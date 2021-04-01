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مفاجأة مدوية.. الترجي التونسي يخطط لضم نجمي الأهلي

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت قناة الرياضة التاسعة التونسية، أنّ نادي الترجي التونسي يسعى للتعاقد مع صفقتين مدويتين من النادي الأهلي، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا للقناة التونسية، فإن الترجي في مفاوضات مُتقدمة مع وكيلي، الجناح النيجيري جونيور أجاي، ولاعب الوسط الوسط عمرو السولية.


وأوضحت القناة، أنّ الترجي تواصل مع وكيلي أجاي والسولية لمعرفة موقفها من الانتقال إلى الترجي، وسيتم التفاوض مع الأهلي شكل رسمي في نهاية الموسم الجاري.


وينتهي عقد السولية وأجايي في الأهلي الموسم المقبل، مما يجعل الترجي يحاول ضم الثنائي في صفقة قوية وهامة للفريق التونسي.

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