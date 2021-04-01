يوفنتوس يستهدف التعاقد مع صديق ميسي لدعم رونالدو

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإعلان المبكر عن رحيل سيرجيرو أجويرو عن مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة أثار ردود أفعال وتحركات من معظم أندية أوروبا الكبرى.

وأكدت صحيفة لاجازيتا الإيطالية أن أجويرو أصبح هدفًا لعدد كبير من الأندية في مقدمتها برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن يوفنتوس يراهن على تعاقده مع أجويرو ويسعى مسئولو السيدة العجوز إلى إنجاز العملية والتعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يرى أن التعاقد مع أجويرو سيكون انتصارًا معنويًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يسعى لانضمام مواطنه إليه في برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يرى أن أجويرو سيكون مناسبًا للغاية لهجوم الفريق وشريكًا مثاليًا لكريستيانو رونالدو والتعاقد معه سيكون استمرارًا لسلسلة التعاقدات التي يبرمها البيانكونيري في المواسم الأخيرة مجانًا.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن راتب أجويرو قد يكون العائق أمام يوفنتوس، حيث يطلب النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا الحصول على 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.