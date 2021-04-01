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أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 1أبريل 2021

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:45 ص
سعار الدولار اليوم
سعار الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم  الخميس بداية تعاملات أول شهر ابريل 1 -4-2021 بالبنوك ، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.

 

سعر الدولار اليوم  الخميس 4-1-2021

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

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