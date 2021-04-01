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ألمانيا تسجل 24300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:03 ص
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، تسجيل 24300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وسجلت السلطات الصحية الألمانية، ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في البلاد إلى مليونين و833173 حالة.

 

ووفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 76543 بعد تسجيل 201 وفاة جديدة.

 

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت أنها ليست مقتنعة بأن الإجراءات المتخذة في البلاد ستكسر الموجة الثالثة من كورونا، لأنه لا يجري تنفيذ الإجراءات الاحترازية في كل الولايات.

 

وفي ديمسبر الماضي، شددت ألمانيا من إجراءات العزل العام، لاحتواء موجة ثانية من الإصابات، والتي تحولت الآن إلى موجة ثالثة، لكن مع عدد أقل من الوفيات.


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موجة ثالثة فيروس كورونا ألمانيا

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