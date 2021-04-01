تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس بمحافظة قنا

تشهد محافظة قنا اليوم الخميس، حالة من انخفاض درجات الحرارة بوسط النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا.



حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم الخميس، طقسًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارًا.



أما عن حالة الطقس ليلًا، فهو بارد على كافة أنحاء البلاد.



وأشارت الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري.