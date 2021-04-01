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سيلفستر ستالون يفاجئ متابعيه بعمل جديد يتعلق بشخصية "روكي"
الخميس 01/أبريل/2021 - 09:12 ص
أحمد جمال أحمد
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قام النجم سيلفستر ستالون بنشر نص سينمائي لعمل فني مشتق من سلسلة روكي الشهيرة، ستدور أحداثه فيما قبل الأفلام التي سبق وأن طرحت.
ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن ستالون أعلن عن حماسته لطرح هذا العمل الفني الجديد، وعبر عن سعادته بأن شركة مترو جولدن مايور تشاركه الحماسة نفسها.
ومازال العمر جاريًا حتى الآن لطرح جزء ثالث جديد من مسلسل"كرييد" التي سيخرجها للمرة الأولى مايكل بي جوردن.
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