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عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح مدينة الدواء اليوم

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم مدينة الدواء بمنطقة الخانحكة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن المشروع يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وامن ويمنع أي ممارسات احتكارية، ويضبط أسعار الدواء.

وأضاف أن مدينة الدواء تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط بمساحة 180 ألف متر مربع.

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