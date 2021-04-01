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أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس 1 ابريل 2021

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الذهب في السوق المحلي مع بداية تعاملات اليوم الخميس اول تعاملات ايام شهر ابريل 2021.

 

أسعار الذهب في مصر اليوم  الخميس 1 ابريل 2021 :

 

سعر الذهب عيار 24 يسجل 857.25 جنيهًا

 

سعر الذهب عيار 21 يسجل 750جنيهًا

 

سعر الذهب عيار 18 يسجل 642.75 جنيهًا

 

سعر الجنيه الذهب يسجل 6000 جنيهًا

 

 

أسعار الذهب العالمية

 

تراجع المعدن الأصفر بنحو 9.6 بالمائة، ما يعادل 181 دولار، في أسوأ أداء فصلي منذ نهاية 2016، كما هبط بنحو 0.9 بالمائة للشهر الثالث على التوالي، مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.8 بالمائة، ما يعادل 29.90 دولار، ليصل إلى مستوى 1713.18 دولار للأوقية.

 

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.5 بالمائة إلى 1710.25 دولار للأوقية.

 

 

 


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