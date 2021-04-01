قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة أورنج الأمريكية

قتل 4 أشخاص وأُصيب اثنان آخران، اليوم الخميس، بإطلاق النار في مدينة أورنج بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتلقت الشرطة الأمريكية، بلاغًا حول إطلاق نار وبعد وصولها إلى مكان الحادث وجدت قتلى وجرحى.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن الوضع بات تحت السيطرة ولم يعد هناك تهديد، بينما لم تكشف عن تفاصيل ملابسات إطلاق النار.

وذكرت قناة "سي بي إس"، أن المشتبه به في إطلاق النار، أُصيب وتم نقله إلى المستشفى.