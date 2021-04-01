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أسعار الدواجن البلدي والمجمدة في السوق المصري اليوم الخميس 1-4-2021

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:35 ص
ااسعار الدواجن اليوم
ااسعار الدواجن اليوم
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استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 1 أبريل 2021، في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي وفي الوقت التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.

 

تراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وتراوح بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، بينما سجل البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه

 

 وسجل البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، فيما تراوح سعر الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، وسجل  لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيه، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها

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