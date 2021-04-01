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توقعات بارتفاع ارباح شركات اشباه الموصلات تصعد بمؤشرات البورصة اليابانية اليوم

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:25 ص
البورصة اليابانية
البورصة اليابانية
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ارتفعت الأسهم اليابانية الخميس 1 ابريل، إذ اقتنص المستثمرون أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات في أول يوم من السنة المالية الجديدة بفضل آمال حيال نتائج أعمال قوية للشركات.

 

وأغلق المؤشر Nikkei القياسي مرتفعا 0.72% إلى 29388.87 نقطة، بينما زاد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.19% إلى 1957.64 نقطة.

 

وقاد قطاع التكنولوجيا التقدم بعد أن توقعت شركة ميكرون تكنولوجي الأميركية لصناعة الرقائق إيرادات تفوق توقعات المحللين في الربع الثالث.

 

وتحسنت المعنويات في اليابان بعد أن كشف مسح تانكان الذي يجريه بنك اليابان المركزي أن ثقة الشركات عادت إلى ما كانت عليه قبل بداية جائحة كوفيد-19.

 

وارتفع سهم Tokto Electron بـ 4.68%، وبلغ خلال الجلسة أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ تلقت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات في اليابان الدعم من توقعات إيجابية لميكرون بشأن المبيعات ومكاسب حققتها أسهم التكنولوجيا الأميركية.

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