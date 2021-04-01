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إجراء 17 عملية والكشف على 2092 حالة ضمن مبادرة حياة كريمة بقافلة الأزهر بمستشفى الشلاتين (صور)
الخميس 01/أبريل/2021 - 09:47 ص
محمد طه
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إجراء 17عملية جراحية والكشف على 2092حالة بآخر يومين من القافلة الطبية العلاجية من اساتذة كلية الطب جامعة الأزهر بمستشفى الشلاتين المركزى، جنوب المحافظة.
وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه في إطار التعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعه الأزهر، قامت بالعديد من القوافل الطبية المجانية المختلفة.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن نشاط القافلة الطبية العلاجية من اساتذة طب جامعة الأزهر
الأخيرة أسفرت عنه جهود القافلة في الكشف الطبي بمستشفى الشلاتين المركزى على 2092حالة،وتم اجراء عدد 17عملية جراحية وايضا تم إجراء 197فحص معملى.
وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه في إطار التعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعه الأزهر، قامت بالعديد من القوافل الطبية المجانية المختلفة.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن نشاط القافلة الطبية العلاجية من اساتذة طب جامعة الأزهر
الأخيرة أسفرت عنه جهود القافلة في الكشف الطبي بمستشفى الشلاتين المركزى على 2092حالة،وتم اجراء عدد 17عملية جراحية وايضا تم إجراء 197فحص معملى.
وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
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