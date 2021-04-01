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6 إصابات جديدة محلية بكورونا في الصين

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:49 ص
الصين
الصين
وكالات
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سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، ست حالات إصابة جديدة محلية بكورونا في البر الرئيسي الصيني في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.

 

وفي التقرير اليومي للجنة الصينية، قالت فيه إن البر الرئيسي سجل عشر حالات جديدة وافدة في نفس اليوم، مضيفة أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة ذات صلة بالمرض.

 

وبحسب اللجنة الصحية الصينية، غادر يوم الأربعاء 9 مرضى مصابين بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم.

 

وقالت اللجنة الصينية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي يبلغ الآن 90217 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

 

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