أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الخميس 1 ابريل 2021

سجلت اسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الاسواق المصرية اليوم الخميس 4-1-2021، استقرار حيث واصلت الدولة تقديم تمويلات للفلاحين، ضمن مشروع إحياء البتلو لتوفير اللحوم الحمراء باسعار مناسبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.





أسعار اللحوم اليوم الخميس 4-1-2021 :

تراوح سعر كيلو البتلو ما بين 90 إلى 175جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو لحم الضأن ما بين 100 إلى 180جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 110 إلى 140 جنيها.، بينما تراوح سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين 79 إلى 170 جنيهًا، وتراوح كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين89 إلى 170جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.





مبلغ مليار جنيه جديد لمشروع احياء البتلو:

كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن موافقة البنك المركزي على اتاحة مبلغ مليار جنيه إضافية لتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو من البنك الزراعي المصري في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم وتمويل الأفراد والمشروعات الصغيرة بفائدة 5 % سنوية متناقصة، وبذلك يصل حجم محفظة القروض التي يمنحها البنك الزراعي المصري للمستفيدين من المشروع 3 مليارات جنيه..