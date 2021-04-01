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حالة الطقس اليوم الخميس 1-4-2021 في السعودية
الخميس 01/أبريل/2021 - 09:51 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 1-4-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية ).
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