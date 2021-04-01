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عاجل.. السيسي يصل إلى مقر افتتاح مدينة الدواء

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.
 
يفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم الأحلام القومية التى سعت الدولة المصرية للدخول فيها بقوة، بهدف ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الادوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

وتقام المدينة على مساحة 180 ألف متر، واستغرق تنفيذ المرحلة الأولى منها من عامين ونصف إلى 3 أعوام، حيث يعد قطاعا الصناعات الدوائية واحدا من أقدم وأهم الصناعات في مصر.

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