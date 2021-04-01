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خاص: محمد الدسوقي يُجسد دور نارمر في مسلسل "الملك" مع عمرو يوسف

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان الشاب محمد الدسوقي في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل "الملك"، وهو سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي.

وقال محمد الدسوقي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور الملك نارمر وهو نحات مصري، ومع مرور الوقت يصبح من رجال الملك "أحمس" الذي يُجسد دوره الفنان عمرو يوسف.

وأوضح محمد الدسوقي أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "الملك" هو حبه الشديد لهذه النوعية من الأعمال، فالمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال التاريخية، مُشيرًا إلى أنه تم ترشيحه للعمل في المسلسل من خلال النجم عمرو يوسف، حيث أنه تعاون معه من قبل في مسلسل "خالد بن الوليد"قبل اعتذاره عنه.

وأعرب محمد الدسوقي عن سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء الأبطال المشاركين في العمل، ولاسيما النجم ماجد المصري، حيث أنه سبق وتعاون معه من قبل في العديد من الأعمال.

وأضاف محمد الدسوقي :"كواليس العمل صعبة جدًا من أصعب المسلسلات اللي ممكن تشتغل فيها كلها حروب و صحرا و عذاب، لكن الكواليس كانت جميلة جدًا".

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وهو بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.

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