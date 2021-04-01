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الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى اليوم

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد الطقس اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وأعلنت الأرصاد أن البلاد تشهد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد أن هناك فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة، اليوم الخميس فتسجل القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

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