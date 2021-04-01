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أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-4-2021

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم  الخميس 1-4-2021، ثباتا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي استقرارا عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:

 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه  فى البنك المركزى المصرى

 

4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.14  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.14  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

 

4.07  جنيه للشراء.

4.23  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.11  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.14   جنيه للشراء.

4.20   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

 

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

 

4.10  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

 

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