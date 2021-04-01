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رئيس الوزراء يطمئن المصريين على مواجهة كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن صناعة الدواء والاكتفاء الذاتي من الدواء على أجندة دول العالم كافة، موضحا أن الدولة تحركت على مستوى عالي لمواجهة كورونا، حيث تم توفير 11 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، اليوم الخميس، إلى أن مصر من أوائل الدول التي إتخذت تحركات سريعة لمواجهة الجائحة، ولهذا تعد مصر من الدول الأقل تأثرا بفيروس كورونا، مضيفا: "جائحة كورونا جت من غير ما يكون في كتالوج للتعامل معها.. حادثة فجائية".

وأضاف أن لديهم تأمين من الأدوية من شهرين إلى 6 أشهر على الأقل، فضلا على احتياطات الأكسجين يصل إلى 2 مليون لتر ويعملون على رفعها إلى 3 مليون لتر.

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